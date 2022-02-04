"Уже в 2022 году на некоторых маршрутах будут запущены беспилотные такси "Яндекса", — сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы со ссылкой на слова Ликсутова.

Вице-мэр добавил, что Московская городская дума одобрила предложение ввести в столице экспериментальный правовой режим для тестирования беспилотных такси. "Стоит понимать, что никакого бума "беспилотников" в ближайшее время не будет, но, мы считаем, что именно городской транспорт может стать драйвером в этом направлении", — отметил Ликсутов.