"Речь идёт о комплексном развитии нового с юридической зрения вида туризма — сельского. Деятельность по оказанию услуг в сфере сельского туризма, включая размещения туристов, организации досуга и экскурсий. Деятельность будет осуществляться сельско-хозяйственными производителями товаров", — сказала губернатор ХМАО Наталья Комарова на заседании окружного правительства в пятницу.

"Сельский" туризм предусматривает посещение сельской местности и малых городов с населением до 30 тыс. человек с целью отдыха, знакомства с местными традициями или участия в сельхозработах без извлечения материальной выгоды, отмечается в пояснительной записке к закону.

Комарова также отметила, что вводится обязательная аттестации экскурсоводов, гидов и переводчиков, а за их деятельностью будут вести надзор. Это правовое регулирование вводится вместо добровольной аттестации, подчеркнула глава региона. Кроме того, в автономном округе будет создана специальная аттестационная комиссия.

Экскурсоводы, прошедшие аттестацию будут получать нагрудную идентификационную карточку экскурсовода или гида-переводчика.