"Сельский" туризм предусматривает посещение сельской местности и малых городов с населением до 30 тыс. человек с целью отдыха, знакомства с местными традициями или участия в сельхозработах без извлечения материальной выгоды, отмечается в пояснительной записке к закону.
Комарова также отметила, что вводится обязательная аттестации экскурсоводов, гидов и переводчиков, а за их деятельностью будут вести надзор. Это правовое регулирование вводится вместо добровольной аттестации, подчеркнула глава региона. Кроме того, в автономном округе будет создана специальная аттестационная комиссия.
Экскурсоводы, прошедшие аттестацию будут получать нагрудную идентификационную карточку экскурсовода или гида-переводчика.