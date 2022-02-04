«С учетом большой популярности программы хочу посоветовать тем, кто точно хочет воспользоваться кешбэком и уже запланировал поездку, не откладывать покупку. У нас в этом году на программу выделено 5 млрд рублей, из которых 56% средств предусмотрены на текущий этап, а остальные будет направлены на осенний этап программы. Поэтому мы советуем поторопиться», — подчеркнула Догузова.

Она пояснила, что если средства закончатся раньше окончания окна продаж, то программа на весну будет остановлена.

Текущий этап распродажи туров с кешбэком стартовал 18 января и продлится до 12 апреля. Отправиться в поездку можно до 30 апреля, а в речной круиз – до 31 мая. По данным Ростуризма, за две недели работы туристического кешбэка порядка 200 тысяч туристов приобрели туры и проживание в отелях на более чем 5 млрд рублей. Суммарно на карты «Мир» туристам вернулся уже почти 1 млрд рублей. Динамика спроса выше в среднем в два раза, чем на прошлых этапах, и в целом продажи по стране выросли почти на 50% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.