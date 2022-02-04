«За две недели работы туристического кешбэка порядка 200 тысяч туристов уже приобрели туры и проживание в отелях на более чем 5 млрд рублей. Суммарно на карты «Мир» туристам вернулся уже почти 1 млрд рублей. Мы видим, что динамика спроса выше в среднем в два раза, чем на прошлых этапах, и в целом продажи по стране выросли почти на 50% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», — сказала журналистам в четверг глава ведомства Зарина Догузова.

Текущий этап распродажи туров с кешбэком стартовал 18 января и продлится до 12 апреля. Отправиться в поездку можно до 30 апреля, а в речной круиз – до 31 мая.

Что касается географии поездок, то, по данным Ростуризма, туристы активно продолжают кататься на лыжах по всей стране – в Сочи, на Алтае, в Свердловской и Челябинской областях, Башкирии. Популярны туры в Краснодарский край, Крым, Калининградскую область, Казань, Пермский край, Ленинградскую и Московскую область и столицы — Санкт-Петербург и Москву. Кроме того, пользуются спросом санатории Сочи, Крыма, Кавминвод, курорта Белокуриха на Алтае, Башкирии и Тюменской области.

В текущем этапе туристического кешбэка участвуют 662 туроператора, 69 агрегаторов, 3329 средств размещения из всех регионов России. Для туристов доступно более 2 млн предложений. Получить кешбэк в размере 20% от стоимости тура или проживания в отеле, но не более 20 тыс. рублей, можно если оплатить поездку онлайн картой «Мир», зарегистрированной в программе лояльности.