"В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой с 5 по 15 февраля Дом Л.Н. Толстого и Флигель Кузминских будут закрыты для посещения. Также для посетителей будет закрыт музей на исторической железнодорожной станции Козлова Засека", — говорится в сообщении.

Посетителям будет доступен только экскурсионный маршрут по заповеднику "Традиции русской усадьбы". Им предложат воспользоваться аудиогидом "Прогулка по Ясной Поляне" — его можно бесплатно загрузить на телефон.

В этот же период заповедник будет открыт для самостоятельного осмотра. Свою работу продолжит и конюшня.

Государственный мемориальный и природный заповедник "Музей-усадьба Л.Н.Толстого "Ясная Поляна" находится в 20 км от Тулы. Ясная Поляна — родовое имение писателя, здесь он родился и провел большую часть своей жизни. Мемориальные ландшафты усадьбы (сады, парки, пруды, посаженные Толстым леса), как и здания конца XVIII — начала XIX вв., поддерживаются в своем неизменном историческом виде.

Ежегодно музей-усадьбу Л.Н.Толстого посещают до 500 тыс. человек.