"Вчера вечером только, довольно поздно, обсуждали эту тему с председателем правительства, расстались с ним где-то во втором часу ночи, беседовали, в том числе, и по этому вопросу. Нет у правительства таких планов вводить какие-то дополнительные ограничения", — сказал Путин в четверг на встрече с членами "Деловой России".

Так он ответил одному из участников встречи, который поинтересовался, планирует ли правительство вводить новые ограничения в связи с развитием эпидемиологической ситуации.

Путин отметил, что с учетом ситуации с новым штаммом "омикрон" обсуждается другой вопрос — снятие ограничений для контактных лиц. Он напомнил, что недавно вице-премьер Татьяна Голикова обсуждала данную проблему с работодателями и профсоюзами, у которых есть свои опасения на этот счет.

"Общий вывод такой, что даже ограничения для контактных так называемых лиц можно в ближайшее время снимать. Имею в виду, чтобы дать возможность людям спокойно продолжать свою трудовую деятельность. Так что тем более уж никаких локдаунов не намечается", — сказал Путин.

В России за последние сутки выявлено 155 768 новых случаев COVID-19. По сравнению с прошлыми сутками, когда в РФ были зарегистрированы 141 тыс. 883 заболевших, число новых случаев COVID-19 выросло на 13 тыс. 885 человек. Количество госпитализаций за сутки составило 17 792 человека и увеличилось по сравнению с предшествующими сутками на 3,4%.

Как сообщила 26 января вице-премьер Татьяна Голикова, штамм "омикрон" в РФ стал доминирующим. Так, в структуре выявленных случаев, по данным на 26 января, на уходящий вариант "дельта" приходится 47,9%, на "омикрон" и другие не доминирующие штаммы — 52,1%.

Резкий рост заболеваемости коронавирусом в РФ начался 13 января, когда за сутки было выявлено 21 тыс. 155 заболевших, 12 января сообщалось о 17 тыс. 946 заболевших. После, ежедневно число новых случаев за сутки продолжало расти, резкий прирост был зафиксирован 21 января, когда число заболевших увеличилось более чем на 10 тыс. за сутки по сравнению с данными оперштаба, опубликованными 20 января.