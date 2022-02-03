"Обновленный сегодня вариант правил не предусматривает изменения (по данному аспекту — ИФ). Принцип всегда был таким: признаются те вакцины, которые были одобрены EMA... И следует пояснить, что сертификат о вакцинации показывает последнюю сделанную прививку. Так что если эта последняя доза — одобренная EMA вакцина, то тогда ваш сертификат о вакцинации следует признавать", — сказал он.

Так Виганд ответил на вопрос журналиста о жителях ЕС, которые прививались российскими или китайскими вакцинами и впоследствии не могли свободно путешествовать по Евросоюзу, так как их электронный сертификат не признавали.