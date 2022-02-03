"До 10 февраля временно запрещена работа предприятий общественного питания и ночных клубов с 23:00 до 6:00" , — информирует региональный оперштаб.

Как сообщалось, за прошедшую неделю в Орловской области зарегистрировали 3 193 случая заражения новой коронавирусной инфекцией, что выше уровня предшествующей недели на 62,7%.

По данным областного правительства, на текущей неделе продолжается рост числа заболевших COVID-19, за последние сутки в регионе зарегистрирован 701 случай. Всего в регионе зафиксировано 79 667 случаев.