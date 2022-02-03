"Уровень заболеваемости еще какое-то время будет оставаться высоким, но, насколько мы можем судить, худшие последствия инфекции уже позади", — заявила премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон в четверг.

"Пришло время снова открыть Швецию", — добавила она.

Действующие ограничения, в частности, требование к барам и ресторанам закрываться раньше обычного и лимит в 500 человек в больших закрытых помещениях, были продлены в прошлом месяце. С 9 февраля они прекратят действовать.

Некоторые рекомендации, в частности, вакцинация и самоизоляция в случае заболевания, сохранятся.

При этом в стране наблюдается высокая заболеваемость коронавирусом. 1 февраля сообщалось о 39 тыс. случаев заболевания, а 27 января был поставлен новый антирекорд по заражениям с начала пандемии — почти 53,9 тыс. случаев.

За весь период пандемии в Швеции было выявлено около 2,2 млн случаев заражения коронавирусом и почти 16 тыс. смертей от последствий заболевания.