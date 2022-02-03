"Непогода нанесла нам серьезный ущерб. Наибольшие разрушения мы видим от корня косы у Зеленоградска до 21 км. Это почти 50% береговой линии нацпарка. Там снесены практически все деревянные переходы через авандюну, по которым посетители выходили на берег. Серьезно пострадала и сама авандюна. Так, в районе корня косы ее смыло практически полностью", — сказал Калина.

По его словам, о работах по восстановлению переходов говорить еще рано. Надо дождаться окончания сезона зимних штормов. Тем более что даже на ближайшие дни прогноз по ветру, а значит и волнению моря, неблагоприятный.

Сегодня ясно лишь одно: восстанавливать переходы предстоит в первую очередь там, где они пользуются наибольшей популярностью у посетителей. Прежде всего, это такие туристические маршруты, как Королевский бор, Музейный комплекс, поселок Лесное, 6-й км, пояснил директор.

"И работы эти будут непростыми. Высота некоторых обрывов, образовавшихся при обрушении авандюны, составляет 9 метров. И построить там новую лестницу, которой смогут воспользоваться, к примеру, пожилые люди, а не спортивная молодежь, будет весьма сложно. Но сделать это необходимо до начала летнего турсезона. Иначе наш народ ногами проложит через оставшийся песчаный вал незаконные, но пологие проходы к морю. Не сможем, к сожалению, мы на каждом метре косы проследить за этими "шахтерами", — заявил Калина.

Директор нацпарка также отметил, что к большой радости сотрудников прошедшие шторма не разрушили смотровые площадки, строения деревни викингов и музейного комплекса. Это позволяет уже сегодня принимать организованных и самостоятельных туристов, обеспечивая им безопасный выход к морю на непострадавшей территории Куршской косы.

Куршская коса представляет собой песчаный полуостров длиной 98 км (российская часть — 48 км, литовская — 50 км), шириной от 400 м до 4 км. Это самая длинная в мире песчаная пересыпь. На косе действует одна из первых в мире орнитологических станций — полевой стационар кольцевания птиц "Фрингилла".

В 2000 году Куршская коса была включена в список Всемирного наследия ЮHЕСКО. Ежегодно нацпарк посещают десятки тысяч туристов. Коса является одним из самых посещаемых мест в Калининградской области.