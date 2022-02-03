"Индекс ООН-Хабитат (программы ООН по населенным пунктам — ИФ) не дает Москве никаких формальных преимуществ, но помогает разрушать сложившиеся стереотипы и доказывает, что мы находимся на правильном пути. И еще — он станет хорошим аргументом в конкурентной борьбе, которую ведут между собой крупнейшие мегаполисы мира", — написал Собянин в своем блоге.

Он пояснил, что признание ООН может помочь Москве выиграть борьбу за право принять форум достижений науки, техники и культуры ЭКСПО-2030.

По словам Собянина, в категории "Развитие инфраструктуры" в топ-3, помимо Москвы, вошли Гонконг и Париж.

"Наш город стал абсолютным лидером в таких составляющих качества городской среды, как доступ к электричеству и чистой воде, санитария, доступность врачей, возможности использования интернета и протяженность транспортной сети", — рассказал Собянин.

В категории "Качество жизни", помимо Москвы, лучшими в мире признаны Сингапур и Гонконг.

"Лидерство нашего города обеспечили сильные позиции в высшем и среднем образовании, науке, музейном деле. Эксперты высоко оценили низкий уровень преступности и высокое качество общественного пространства Москвы", — сообщил мэр российской столицы.

По комплексной оценке городского процветания, Москва вошла в тройку лучших городов мира, разделив пьедестал с Сингапуром и Торонто.

Эксперты ООН при составлении индекса проанализировали показатели развития 54 крупнейших городов мира. В итоговый рейтинг вошло 29 мегаполисов.