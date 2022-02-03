Так, в администрации Самарской области сообщили, что наиболее востребованными в регионе оказались туры с кешбеком, которые предлагались в рамках третьего этапа программы летом 2021 года. Всего в ее рамках было сделано более 1,16 тыс. бронирований гостиниц и туров на сумму 45 млн рублей. Средняя продолжительность пребывания туриста в Самарской области составила 8 дней.

В новой "волне" туристического кешбэка планируют принять участие не менее 80 организаций области.

В Ульяновской области осенним этапом кешбека воспользовались более 4,5 тыс. человек, которые купили туры и проживание на общую сумму более 90 млн рублей. Количество людей, воспользовавшихся частичной компенсацией части стоимости путевки, возросло в пять раз в сравнении с предыдущим периодом.

Кроме того, 3,6 тыс. детей отдохнули в лагерях региона по программе детского кешбэка. Средняя стоимость одной путевки составила 12 тыс. рублей, а общая сумма приобретенных путевок — 43 млн рублей.

В текущем этапе программы регион представляют более 40 гостиниц, 20 туроператоров и круизных программ, а также несколько объектов, предлагающих санаторно-курортное лечение.

В Чувашии в 2021 году в программе кешбэка участвовали семь гостиниц и три санатория. По предварительным данным, в республике отдохнуло по этой программе около 22 тыс. человек при среднем чеке 3 тыс. рублей в сутки.

За первый день продажи туров по акции чувашские туроператоры зафиксировали трехкратное увеличение продаж. Большая часть туров продается на февраль и март 2022 года.

В Нижегородской области в программе участвуют 19 отелей, баз отдыха и санаториев региона. Туристам из других регионов России предлагается 82 экскурсионных тура, в том числе речные круизы. Туроператоры предлагают посвятить изучению Нижегородской области несколько дней, посетить не только столицу региона, но и Городец, Семенов, Арзамас, Дивеево, Большое Болдино.

За время действия прошлых этапов программы средняя продолжительность поездки в Нижегородскую область составила 4-5 дней.

Оренбургская область участвует в программе кешбэка второй год. В 2021 году регион представляли два туроператора, семь гостиниц и санаториев. Кроме того, в программе детского кешбэка в 2021 году принимали участие 36 загородных оздоровительных лагерей. В 2022 году участие в программе примут три туроператора, 11 гостиниц и три санатория.

Туры с кешбэком в Пензенскую область приобрели более 150 человек, 60% из них отдыхали вдвоем, 25% — семьями. В этом году от Пензенской области в программе участвуют десять отелей и два санатория. Участники программы предлагают более 35 туров в Пензенскую область.

В Саратовской области в 2021 году по программе кешбэка предлагалось 32 тура и 16 объектов для размещения. В детском кешбэке приняли участие 17 стационарных загородных лагерей.

Программа кешбэка на туры по России была запущена Ростуризмом в 2020 году для поддержания туротрасли, пострадавшей из-за пандемии коронавируса. В 2022 году на реализацию программы правительство выделило 5 млрд рублей.

По условиям программы кешбэка составляет 20% стоимости поездки, но не более 20 тыс. рублей. Получить его можно в течение пяти дней при оплате поездки онлайн картой "Мир", зарегистрированной в программе лояльности. Продолжительность тура или размещения в гостинице должна составлять не менее двух ночей.

Пятый этап распродажи туров с кешбэком стартовал в ночь на 18 января и продлится до 12 апреля, отправиться в поездку можно до 30 апреля, в речной круиз – до 31 мая. В нем участвуют более 660 туроператоров и более 3,3 тыс. объектов размещения из всех регионов России.