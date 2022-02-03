"У нас есть уникальная возможность взять под контроль распространение вируса... Эта ситуация, в которой мы еще во время этой пандемии не оказывались, дает нам возможность добиться долгого периода затишья и более высокого уровня защиты населения от повторных всплесков распространения инфекции, даже при появлении более опасного штамма", — сказал Клюге в четверг на брифинге европейского бюро ВОЗ.

"Этот период повышенной защиты должен рассматриваться как "прекращение огня", который впоследствии может принести нам прочный мир", — добавил директор бюро.

По словам Клюге, такая ситуация возникла из-за большого числа сделанных в Европе вакцин и выработке иммунитета к "омикрону". Он считает благоприятным фактором скорое окончание зимы. Эксперт напомнил, что "омикрон", как правило, легче переносится, чем предыдущие штаммы.

Тем не менее, чтобы достичь того, что Клюге назвал "прочным миром", необходимо продолжать вакцинацию и ревакцинацию, фокусироваться на защите уязвимых слоев, следить за появлением новых штаммов.

Клюге выразил уверенность в том, что в настоящее время возможно реагировать на новые штаммы без повторного введения мер, ограничивающих социальную жизнь.