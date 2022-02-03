"С помощью этих субсидий операторы смогут возместить до 50% затрат на организацию рейсов", — сказал Мишустин на заседании правительства.

Он также добавил, что в национальном проекте по туризму (в течение следующих трех лет) на эти цели будут ежегодно будут выделять по 1,2 млрд рублей.

Глава правительства выразил надежду на то, что граждане РФ воспользуются новыми возможностями для путешествия по стране, потому что пакетные туры в популярные российские города станут более доступными.

Туроператор TUI Россия при поддержке Ростуризма с 2020 года начал запускать чартерные программы в регионы России, куда прежде не было массового потока туристов. Это Бурятия, остров Сахалин, Мурманская, Тюменская области и другие регионы. В февраля туристические чартеры полетят на Байкал, Сахалин и в Мурманск.