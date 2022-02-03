Для российских перевозчиков тарифы повысились в диапазоне от 13 до 95%. Сбор за взлет-посадку вырос на 19%, до 458 руб. за тонну максимальной взлетной массы (МВМ) воздушного судна, за обеспечение авиабезопасности — на 24%, до 336 руб. Сбор за предоставление терминала на внутренних линиях поднялся на 53%, до 52 руб. за пассажира, на международных — остался на уровне 102 руб. Тариф за обслуживание пассажиров на внутренних линиях увеличился на 95%, до 240 руб., на международных — на 37%, до 389 руб. Тариф за обеспечение топливозаправки проиндексирован на 17%, до 1,131 тыс. руб. за тонну, за хранение авиатоплива — на 13%, до 1,299 тыс. руб.

Вторая индексация произойдет уже в апреле 2022 года: сборы и тарифы станут выше предыдущих в диапазоне от 3 до 17%, они будут действовать до конца 2022 года.

Последняя индексация для российских авиакомпаний, согласно приказу, произойдет в начале 2025 года. Относительно уровня 2024 года сборы и тарифы вырастут незначительно, от 0,4 до 4%, в сравнении с текущим уровнем рост составит от 18 до 118%.

Сборы и тарифы для иностранных перевозчиков приказом ФАС установлены сразу до конца 2025 года. Сбор за взлет-посадку составит 784 руб. против нынешних $10,7, за авиабезопасность — 550 руб. против $7,5, за предоставление терминала — 257 руб. против $3,5.

Среди авиакомпаний, которые обслуживает аэропорт Уфы в текущем зимнем расписании, — "Аэрофлот", S7, "Победа", "Россия", "Уральские авиалинии", Utair, следует из данных онлайн-табло. В аэропорту есть представительства нескольких иностранных перевозчиков, в том числе Flydubai и Turkish Airlines, которые выполняют сезонные рейсы в Уфу.

В большинстве российских аэропортов сборы для авиакомпаний индексируются ежегодно. Тарифная сетка на пять лет вперед установлена лишь в нескольких аэропортах, реконструированных за деньги частных инвесторов, в том числе Симферополя, Ростова-на-Дону, Саратова.

Пассажиропоток аэропорта Уфы в 2021 году превысил 4 млн человек, что на 66% больше, чем в 2020 году, и на 12% — чем в допандемийном 2019-м. Владельцем аэропорта является Башкирия.