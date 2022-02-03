"Вакцинированные иностранные туристы старше 12 лет могут приезжать на Бали с 4 февраля. Теперь посещать остров можно как стыковочными, так и прямыми рейсами. Важно, что для иностранцев, привитых двухкомпонентными вакцинами период карантина, который можно соблюдать на острове, составит 5 дней, для привитых однокомпонентной – неделю", — пишет издание.

В стране одобрено использование вакцин производства компаний Sinovac, Sinopharm, AstraZeneca, Moderna, Pfizer, а также российской "Спутник V".

Как отмечает портал, для въезда в Индонезию всем туристам потребуется отрицательный ПЦР-тест, сделанный не ранее чем за 48 часов до поездки, а также медицинская страховка, покрывающая лечение от COVID-19. По прилету нужно сдать еще один тест, после которого необходимо самоизолироваться в одном из отелей-обсерваторов. Гостиницу нужно забронировать и оплатить заранее.

Власти Бали уточняют, что на острове пять отелей готовы принимать иностранных гостей для прохождения карантина: Grand Hyatt и Westin Resort в Нуса-Дуа, Royal Tulip в Джимбаране, Griya Santrian в Денпасаре и Viceroy в Убуде.

"Карантинный пакет обойдется примерно в $837 на человека на семь дней и включает трехразовое питание, услуги прачечной и третий ПЦР-тест, который туристам нужно сделать за день до окончания карантина. Учитывая, что привитым двухкомпонентными вакцинами нужно соблюдать самоизоляцию пять дней, власти намерены пересмотреть стоимость услуг в сторону уменьшения", — пишет Coconuts.

Как сообщила порталу "Интерфакс-Туризм" исполнительный директор ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе, российские туристы теперь официально могут посещать Индонезию как по краткосрочной визе VITAS (Visa tinggal terbatas), так и по бизнес-визе.

"Раньше этой возможностью пользовались не только деловые путешественники, но и туристы, но все же такой вариант был сопряжен с рисками. Теперь граждане РФ могут приезжать по бизнес-визе с целью туризма", — сказала она, ссылаясь на туристический офис Индонезии в России VITO Russia.

Эксперт добавила, что для оформления бизнес-визы требуется спонсорское письмо, которое до настоящего времени могли оформить только специальные компании, работающие в Индонезии, поэтому не понятно, какой конкретно механизм будет применен для обслуживания большого числа туристов. Как считает Ломидзе, нужно дождаться конкретики по этому вопросу со стороны властей Бали.

По данным аналитического центра сервиса поездок и путешествий Туту.ру, поиски билетов в Индонезию выросли в 5,5 раз на фоне новости о том, что россияне, привитые "Спутником V", смогут с 4 февраля посещать индонезийский остров Бали. Такой существенный рост поисков был зафиксирован 31 января, однако 1 и 2 февраля билеты в Индонезию искали уже всего вдвое чаще, чем в среднем с 17 по 30 января.

Снижение интереса к Бали после резкого всплеска поисков может объясняться тем, что хотя остров и открывается для российских туристов, здесь придется провести несколько дней на карантине.