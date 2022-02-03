По словам регионального министра культуры Татьяны Рыбкиной, Тульская область станет центром празднования юбилея.

"Регион уже включился в подготовку плана мероприятий. Он будет охватывать культурно-просветительские, образовательные, издательские проекты, творческие мероприятия и работы по сохранению культурно-исторического наследия, связанного с именем великого русского писателя Льва Толстого", — цитирует пресс-служба Рыбкину.

Как сообщалось, накануне президент России Владимир Путин подписал Указ "О праздновании 200-летия со дня рождения Л.Н. Толстого". Правительству РФ поручено в шестимесячный месячный срок образовать оргкомитет по подготовке к празднованию этой даты, разработать и утвердить план основных мероприятий.

Л.Н.Толстой — великий русский писатель. Родился 28 августа (9 сентября) 1828 года в Ясной Поляне Тульской губернии. Автор автобиографической трилогии "Детство", "Отрочество", "Юность", повести "Казаки", романа-эпопеи "Война и мир", романов "Анна Каренина", "Воскресение", драмы "Живой труп" и многих других произведений, ставших классикой отечественной и мировой литературы. Четырежды номинировался на Нобелевскую премию по литературе. Умер 7(20) ноября 1910 года. Похоронен в Ясной Поляне.

Государственный мемориальный и природный заповедник "Музей-усадьба Л.Н.Толстого "Ясная Поляна" находится в 20 км от Тулы. Ясная Поляна — родовое имение писателя, здесь он родился и провел большую часть своей жизни. Мемориальные ландшафты усадьбы (сады, парки, пруды, посаженные Толстым леса), как и здания конца XVIII — начала XIX вв., поддерживаются в своем неизменном историческом виде.