"В последней редакции указа я отменил запрет на ночную работу кафе и ресторанов. Общепит может работать по ночам без ограничений", — сообщил на своей странице в инстаграме губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

Ранее сообщалось, что ночная работа заведений общепита в регионе будет запрещена с 28 января.

Планировалось, что исключения составят обслуживание на вынос и доставка заказов в ночное время, работа столовых, которые обеспечивают круглосуточное питание сотрудников предприятий и организаций, а также точек общественного питания в аэропорту "Кольцово", на железнодорожных и автовокзалах.

Затем срок, в течение которого организации могут работать в ночное время, был продлен до 3 февраля.