Как напоминают в пресс-службе, туроператоры в сфере выездного туризма должны платить ежегодные взносы в резервный фонд объединения "Турпомощь". Эти средства используются для вывоза застрявших за рубежом туристов, если туроператор не может выполнить свои обязательства перед ними.

"Размер взноса зависит от количества туристов за предыдущий год и может составлять от 50 тыс. до 500 тыс. рублей. Деньги перечисляются не позднее 15 апреля текущего года. В 2020 и 2021 годах из-за пандемии коронавируса правительство фактически освободило туроператоров от таких взносов, установив их в размере 1 рубля. Теперь это правило распространится и на 2022 год", — говорится в сообщении.

Кроме того, туроператоры своими взносами формируют фонды персональной ответственности, которые также курирует ассоциация "Турпомощь". Эти средства используются для возврата туристам средств за приобретенные туры в случае, если туроператор не может выполнить свои обязательства перед ними.

"За 2022 год ежегодные взносы в фонд персональной ответственности туроператоров участники отрасли будут платить в сокращенном размере – 0,25% вместо 1% общей цены турпродукта в сфере выездного туризма. Принятое решение об уменьшении размера отчислений в эти фонды не повлияет на обеспечение прав туристов. В фондах достаточно средств, зарезервированных для помощи туристам", — подчеркивается в сообщении.