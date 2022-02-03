"В связи с сообщениями СМИ о существенном росте цен на диагностические услуги медицинских организаций генеральным прокурором Российской Федерации Игорем Красновым поручено прокурорам субъектов провести проверки обоснованности стоимости осуществления лабораторных исследований на наличие возбудителя новой коронавирусной инфекции методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) в лабораториях медицинских учреждений и центров, включая частные, а также цен на тест-системы в аптечной сети", — заявили в надзорном ведомстве в четверг.

Там подчеркнули, что по выявленным нарушениям будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования.

В Генпрокуратуре сообщили, что вопросы соблюдения законодательства в сфере борьбы с распространением коронавируса находятся под постоянным контролем надзорного ведомства.

"Прокурорскими проверками охвачены учреждения здравоохранения, социального обслуживания, хозяйствующие субъекты, осуществляющие оказание услуг населению, органы государственной власти и местного самоуправления. В центре пристального внимания прокуроров — выполнение установленных нормативов при организации тестирования населения на COVID-19, укомплектованность колл-центров достаточным количеством специалистов", — сказали в прокуратуре.

1 февраля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль обратит внимание на сигналы из регионов о резком росте цен в аптеках на ПЦР-тесты и лекарства от коронавируса.