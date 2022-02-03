Проект создан совместно с Ельцин Центром и Энциклопедией русского авангарда. Выставка является реконструкцией масштабной экспозиции авангардного искусства, забытой в Вятской губернии сто лет назад. С февраля по май 2022 года в музее будут показаны более 100 произведений представителей русского авангарда из собраний Вятского художественного музея, Государственного музея изобразительных искусств Республики Татарстан, Слободского и Яранского краеведческих музеев.

В октябре 1921 года на 3-ю передвижную художественную выставку в город Советск Вятской губернии (Кировской области) привезли более 300 произведений из Вятки, Москвы, Петрограда и Казани. Беспрецедентный по числу и составу работ смотр должен был продолжиться в других городах губернии. Через месяц шедевры на телегах отправили в соседний город Яранск, где из-за проблем они были оставлены в местном музее и забыты почти на 100 лет.

Как отметили в музее, экспозиция продолжит серию проектов Музея русского импрессионизма о художниках-авангардистах и выставках русского искусства первой трети XX века. Посетители увидят заново открытые шедевры Василия Кандинского, Александра Родченко, Николая Фешина, Ивана Клюна, Александры Экстер и других мастеров.

"На выставке будут демонстрироваться работы русских авангардистов, чье наследие ценится во всем мире. Кураторы представили этот проект в регионах, но находки такого уровня заслуживают того, чтобы быть показанными в столице. Мы охотно выступаем партнерами этого события", — отмечает директор Музея русского импрессионизма Юлия Петрова.

Кроме того, посетителям будет впервые представлена отреставрированная двусторонняя картина "Композиция" Алексея Моргунова, на спасение которой с помощью краудфандинговой кампании было собрано 983 056 рублей.

Проект расскажет о художественной политике советской власти в первые послереволюционные годы и о деятельности кураторов-энтузиастов, которые в непростое для страны время устраивали выставки авангардного искусства.