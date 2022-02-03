"За прошлый год в Управление Роспотребнадзора поступило 108 обращений, связанных с нарушениями прав потребителей при предоставлении туристских услуг. По сравнению с 2020 годом (283 обращения) количество поступивших обращений уменьшилось в 2,6 раза", — говорится в сообщении.

Чаще всего свердловчане сообщали о том, что им не вернули деньги после расторжения договора о реализации турпродукта, сообщали о ненадлежащем качестве услуг, одностороннем изменении условий договора или непредоставлении услуги.

"Большинство обращений содержали вопросы уклонения туроператоров от возврата денежных средств за несостоявшийся тур, однако административной ответственности за указанные деяния законодательством не предусмотрено", — отмечают в Роспотребнадзоре.

Также в прошлом году снизилось и количество проведенных проверок, при которых выявили нарушения, их было в 2,7 раза меньше.