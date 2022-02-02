Отмечается, что первых гостей планируется принять в зимнем сезоне 2023-2024 года. К этому времени будут работать первые горнолыжные трассы, две канатные дороги и сноупарк, сервис-центр, автостоянки на 500 мест, будет выполнено внутреннее благоустройство и озеленение.

"По части работ со стороны "КАВКАЗ.РФ" подписана дорожная карта, подтверждено финансирование на строительство первого этапа — двух канаток и 15 км трасс. Проектно-сметная документация готова, определен подрядчик на строительство. В апреле строители должны выйти на стройплощадку", — приводятся в сообщении слова гендиректора АО Хасана Тимижева.

По словам главы Северной Осетии Сергея Меняйло, на данный момент уже проведена большая работа.

"Дополнительно к основному инвестору у нас есть предприниматели, которые в инициативном порядке разрабатывают сейчас мастер-планы на второй и последующий этапы строительства. Конечно, мы будем рассматривать эти проекты", — приводит пресс-служба слова Меняйло.

К 2025 году планируется увеличить протяженность трасс курорта до 41 км и добавить 5 канатных дорог. Всего до 2030 года здесь планируется построить 73 км трасс, 18 подъемников и более 7 тыс. мест размещения. В первые годы курорт сможет принимать более 100 тыс. гостей ежегодно, начиная с 2030 года ожидаемый турпоток — до 700 тыс. отдыхающих в год.

Стоимость строительства всесезонного горно-рекреационного комплекса "Мамисон" оценивается в 19 млрд рублей. Свыше 10 млрд рублей из общей суммы составят частные инвестиции. Якорным инвестором выступает уроженец Северной Осетии бизнесмен Владимир Гуриев.

Проект реализуется на территории особой экономической зоны туристско-рекреационного типа "Мамисон".