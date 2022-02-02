Запрет на все международные рейсы был введен 29 ноября 2021 года для предупреждения распространения штамма "омикрон". В декабре границы страны были фактически закрыты, единственными разрешенными полетами были вывозные рейсы для репатриации застрявших в Марокко иностранцев. Сейчас запрет на международное авиасообщение снимается в связи "с эволюцией эпидемиологической ситуации в королевстве".

"Для эффективной реализации решения правительства вводятся ограничительные меры для въезжающих в страну. Въезд будет разрешен только для иностранцев с сертификатом о прививке и отрицательным ПЦР-тестом, сделанным не ранее чем за 48 часов до посадки в самолет. В аэропортах Марокко будет проводиться экспресс-тестирование пассажиров по прибытии. Также выборочно будет проводиться ПЦР-тестирование методом случайной выборки", — говорится в сообщении агентства.

В отелях и других местах, где живут туристы, должна быть обеспечена возможность проведения еще одного теста через 48 часов после въезда в страну. В случае положительного результата объекты размещения должны обеспечить для бессимптомных туристов возможность изоляции и наблюдения по месту проживания, а заболевших с симптомами направить в больницы.

Россия возобновила авиасообщение с Марокко в начале июня 2021 года. Рейсы из Москвы в Касабланку до начала октября выполняли "Аэрофлот" и Royal Air Maroc. С 5 октября власти Марокко приостановили авиасообщение с Россией без объяснения причин.

Как сообщили порталу "Интерфакс-Туризм" в Ассоциации туроператоров России (АТОР), авиакомпания Royal Air Maroc планирует запустить рейсы из Москвы в Касабланку после 10 февраля с частотой 1-2 раза в неделю. Стоимость билетов составит от 10 тыс. на человека в одну сторону. Несмотря на возобновление рейсов, туроператоры не ждут высокого интереса туристов к Марокко.

"И до закрытия авиасообщения спрос на направление был индивидуальным, наибольшим спросом пользовались комбинированные поездки, включающие отдых на море и экскурсии, средняя стоимость туров составляла $2,5 тыс. на человека. Кроме того, февраль — низкий сезон для страны, традиционно спрос начинает расти с середины марта", — сообщили в АТОР.