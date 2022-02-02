"Мы организовали проверку по факту остановки канатной дороги и эвакуации туристов. Всего 41 эвакуирован 41 человек, без детей. Пострадавших нет", — сообщили "Интерфаксу" в прокуратуре Краснодарского края в среду.

В свою очередь, пресс-служба курорта "Красная Поляна" сообщает, что "канатная дорога была временно остановлена для безопасности гостей".

"Оперативное решение об остановке канатной дороги было принято для обеспечения безопасности гостей после того, как поступило сообщение об ошибке в программе управления", — сказано в сообщении.

По информации пресс-службы, всего на канатной дороге в момент остановки находилось 35 человек.

"Эвакуация гостей завершилась. Данной канатной дорогой пользуются только лыжники и сноубордисты, которые экипированы для зимней погоды. В зоне спуска для гостей организован пункт сбора с предоставлением горячего чая", добавляет пресс-служба.

Как сообщалось, произошла техническая остановка канатной дороги К-13 открытого кресельного типа в Восточном секторе курорта "Красная Поляна", которая курсирует от отметки 900 до отметки 1370.