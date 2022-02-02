За весь 2021 год убыток "Аэрофлота" составил 45,6 млрд руб., что меньше убытка за 2020 год на 53%. Допандемийный 2019 год "Аэрофлот" закончил с чистой прибылью по РСБУ в 5,3 млрд руб.

Выручка в IV квартале выросла на 94%, до 102,6 млрд руб., за год — на 65%, до 378,7 млрд руб. Положительное влияние на выручку оказало развитие перевозок на внутренних линиях и продолжение восстановления рейсов в международном сегменте, говорится в сообщении.

Себестоимость продаж компании в последнем квартале года увеличилась на 52%, до 119 млрд руб., за полный год — на 25%, до 414,3 млрд руб. В частности, затраты на топливо за 2021 год увеличились на 59% год к году, что "в основном обусловлено ростом цены авиационного керосина", отмечают в компании. Рост средней цены топлива за прошлый год, по оценке "Аэрофлота", составил 39%, за IV квартал — 69%. Расходы на лизинг воздушных судов остались практически на уровне 2020 года, на оплату труда — снизились на 5%.

Объем заемных средств "Аэрофлота" к концу 2021г вырос на 56% относительно конца 2020 года, до 122,8 млрд руб., следует из отчета компании. Более 85% от этой суммы приходится на долгосрочные кредиты и займы.

"Аэрофлот" — крупнейшая авиакомпания РФ, работает в премиальном ценовом сегменте. Входит в одноименную группу, которая также объединяет "Россию" (средний сегмент) и низкобюджетную "Победу". Государство контролирует 57,3% акций в "Аэрофлоте", около 2% составляют квазиказначейские акции, 0,0002% — у менеджмента компании, 40,7% находятся в свободном обращении (бумаги торгуются на Московской бирже).