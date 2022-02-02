"Превышение среднероссийской заболеваемости зарегистрировано в 19 регионах, рост в 83, и в двух мы пока видим снижение заболеваемости. Рост заболеваемости регистрируется во всех возрастных группах, наименьшими темпами в 65 лет и старше, максимальная заболеваемость регистрируется среди подростков 15-17 лет", — сказала Попова на совещании президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом.

Она добавила, что стране последние три недели отмечается стремительный рост заболеваемости, по итогам прошедшей четвертой недели показатель составил 468,5 на 100 тыс. населения. По ее словам, это рост в два раза по сравнению с неделей раньше.

Также глава Роспотребнадзора уточнила, что 47% всех случаев заболеваемости коронавирусом приходятся на Москву, Московскую область и Санкт-Петербург, где сосредоточена основная нагрузка на систему здравоохранения.

"В целом по стране рост заболеваемости обусловлен преимущественно легкими и средними формами заболевания", — подчеркнула Попова.

Она также сообщила, что всего на сегодняшний день в стране выявлены 15 тыс. 287 подтвержденных случаев заболевания "омикроном".

По словам Поповой, у 77,5% заболевших "омикроном" болезнь протекает как ОРВИ. На течение заболевания как при пневмонии приходится 6,5% заболевших, на бессимптомные формы — 16%. Под медицинским наблюдением после контакта с заболевшими коронавирусом находятся более 4,3 млн человек.