"Техническая остановка канатной дороги К-13 открытого кресельного типа в Восточном секторе курорта "Красная Поляна", которая курсирует от отметки 900 до отметки 1370, произошла в среду. На канатной дороге находились ориентировочно 30-35 человек", — сообщает пресс-служба курорта в среду.

Курорт отказался от услуг службы спасения и собственными силами справляется с ситуацией.

"В настоящее время происходит эвакуация людей. Задействованы 14 спасателей курорта, 10 человек персонала. С момента остановки канатки до начала эвакуации прошло не более 15 минут. Все гости в спортивной экипировке, это лыжники и сноубордисты. Для них организовано горячее питье. Ориентировочно эвакуация завершится в 17:30 мск", — говорится в сообщении.

Пресс-служба главного управления МЧС по Краснодарскому краю сообщает, что в пос. Красная Поляна в результате скачка напряжения на горнолыжном курорте произошла остановка кресельной канатной дороги, которой в зимний период пользуются только горнолыжники. Причина остановки выясняется, проводятся ремонтные работы.

"Проводится эвакуация пассажиров с канатной дороги. К эвакуации привлекается 14 человек от ПАСФ "Красная Поляна", 10 работников НАО "Красная Поляна", 4 ед. техники. Также на место направлены спасатели ЮРПСО МЧС РОССИИ. По состоянию на 16.55 сняли 26 человек. Работы продолжаются", — сказано в сообщении.

Ситуация находится на особом контроле ГУ МЧС по Краснодарскому краю.