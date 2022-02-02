Полеты будут выполняться на воздушных судах Sukhoi Superjet 100 два раза в неделю — по средам и воскресеньям.

Вылет из Нижнего Новгорода в Самару запланированы по средам в 14:50, обратно — в 18:15. По воскресеньям отправление из Самары — в 10:15, из Нижнего Новгорода — в 11:30. Время указано местное для каждого аэропорта.

В пресс-релизе отмечается, что это третье направление, по которому авиакомпания Red Wings будет выполнять полеты в рамках регулярной программы из Нижнего Новгорода. Red Wings также обслуживает рейсы из Нижнего Новгорода в Екатеринбург и Воронеж.

В настоящее время Red Wings — единственный перевозчик на маршруте Нижний Новгород — Самара.