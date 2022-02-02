"Путешественники из Египта, Эфиопии, Ирана, Ирака, Ливана, Российской Федерации, Южного Судана, Судана, Таджикистана, Танзании, Турции, Уганды, Украины и Узбекистана, планирующие поездку в Дубай, должны предоставить распечатанную копию отрицательного результата ПЦР-теста на COVID-19 (с QR-кодом). Тест должен быть проведен в утвержденном медицинском учреждении не более чем за 48 часов до вылета рейса в Дубай (согласно расписанию)", — говорится в совместном пресс-релизе перевозчиков.

Как отмечают авиакомпании, правило вступает в силу с 3 февраля. Помимо ПЦР-теста до вылета туристам нужно пройти также бесплатное тестирование по прибытии в Дубай и самоизолироваться до получения отрицательного результата теста. Детям в возрасте до 12 лет ПЦР-тест не требуется.

Также необходимо заранее загрузить приложение перед прилетом в Дубай COVID19 – DXB Smart App и внести данные по планируемой поездке.