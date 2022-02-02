"Минцифры ведет переговоры с европейскими коллегами. В январе 2022 года мы направили заявку на присоединение к механизму формирования и проверки сертификата с QR-кодом. Заявка была подготовлена в соответствии с требованиями ЕС. Решение по ее рассмотрению не поступало", — говорится в ответе министерства на запрос агентства.

В ведомстве добавили, что интеграция российской и европейской платформ для взаимного считывания ковид-сертификатов граждан возможна. В случае успешного подключения к инфраструктуре ЕС министерство планирует по запросу гражданина формировать сертификат по европейским стандартам в дополнение к российскому.

Как отметили в Минцифры, технические сложности взаимного признания COVID-сертификатов РФ-ЕС заключаются в том, что при формировании документа нужно обеспечивать его подписание по стандартам Евросоюза, а также использовать в его наполнении справочную информацию ЕС.

В середине декабря несколько информированных источников сообщали "Интерфаксу", что переговоры РФ и ЕС по взаимному признанию COVID-сертификатов тормозят разногласия сторон по вопросу о механизмах проверки цифровых документов.

Источники агентства указывали, что российский QR-код представляет собой ссылку на сайт Госуслуг, в то время как европейский green pass сам по себе содержит информацию о вакцинированном или переболевшем.

"Европейцы настаивают на использовании своей платформы, однако в этом случае унификация двух систем связана с передачей персональных данных россиян третьим лицам", — сказал источник, отметив, что "российская сторона выступает категорически против этого".