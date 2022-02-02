"Финансирование проекта составит около 2,5 млн рублей. На эти деньги будут проведены научно-исследовательские работы совместно с Ботаническим институтом имени В.Л. Комарова РАН, а также будет расширена и благоустроена значительная территория усадебного парка", — говорится в сообщении.

Парк усадьбы Рязанка — крупнейший по количеству видов древесно-кустарниковых растений на территории Липецкой области. На площади примерно в 14 гектаров произрастают привезенные из путешествий и посаженные самим Петром Семеновым-Тян-Шанским и членами его семьи растения.

Семенов-Тян-Шанский — российский ученый, географ, выдающийся русский путешественник, энциклопедист. Он родился в Рязанке в 1827 году. Там находится усадьба, основанная его дедом в конце XVIII века.