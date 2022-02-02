Согласно статистике, больше всего туристов приехало в Испанию из Франции – 5,8 млн. Второе место по турпотоку по итогам 2021 года заняла Германия (5,2 млн), замыкает тройку лидеров Великобритания с 4,3 млн путешественников. Россия заняла 14-е место с 133,96 тыс. туристов, это на 14% меньше, чем в 2021 году и почти в 8 раз меньше, чем в 2019 году. Общий турпоток по итогам года оказался на 62,7% ниже по сравнению с допандемийном 2019 годом.

В декабре Испанию посетили 2,9 млн иностранных туристов. Лидером турпотока остается Франция (532,2 тыс.), за ней следует Великобритания (415,6 тыс.), замыкает тройку Германия (405 тыс.). Из России приехало 15,8 тыс. путешественников, это 15-е место среди стран по числу туристов в последний месяц года.

Самыми популярными направлениями для отдыха по итогам 2021 года стали Балеарские острова (6,3 млн туристов), Каталония (5,75 млн), Канарские острова (5,3 млн), Андалусия (4,2 млн), Валенсия (4 млн) и Мадрид (2,2 млн).