"Фонд ДОМ.РФ и Институт Генплана Москвы приступили к разработке мастер-плана агломерации Кавминвод. Документ будет содержать предложения, которые определят развитие Кавминвод на ближайшие 20 лет", — говорится в сообщении.

В нем уточняется, что в рамках разработки мастер-плана специалистам предстоит детализировать проектные решения для городов Ессентуки, Пятигорск, Железноводск, создать экономическую модель её реализации и дорожную карту проекта. При создании мастер-плана будут применены принципы Стандарта комплексного развития территорий, разработанного ДОМ.РФ. Завершить подготовку всех документов планируется до конца 2023 года.

Развитие агломерации в регионе является актуальной задачей нескольких лет. Так, летом 2020 года была презентована стратегия пространственного развития Кисловодска до 2030 года, которая предполагает превращение города в мировой курорт. Стратегия разработана ДОМ.РФ, КБ Стрелка и краевым правительством. Она предполагает развитие города как многопрофильного центра туризма. На реализацию только ключевых мероприятий к 2030 году нужно направить 25,5 млрд рублей, из которых половину составят бюджетные средства. В целом на реализацию стратегии нужно 53,6 млрд рублей.

В августе прошлого года губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным сообщил, что инвестиционные вложения в развитие курортной агломерации Кавказские Минеральные Воды за пять лет составили около 25 млрд рублей. Губернатор региона добавил, что на данный момент власти Ставрополья проводят работу над улучшением транспортной логистики между городами-курортами.

"Сегодня нужно уже переходить непосредственно к городам и к объединению: Кавказские Минеральные Воды — мощнейший проект — связать с Черноморским побережьем. Эта дорога сегодня оценивается в 91-97 млрд рублей", — подчеркнул глава края.