На внутренних рейсах в январе обслужено 1,1 млн пассажиров (рост на 72,4 %), на международных линиях — 257 тыс. пассажиров (снижение на 2%).

Как сообщалось, аэропорт в январе 2019 года обслужил 1 млн 230,15 тыс. пассажиров. Таким образом, в прошлом месяце пассажиропоток вырос почти на 14% к "доковидному" 2019 году.

Ранее сообщалось, что пассажиропоток аэропорта "Пулково" в 2021 году составил 18,1 млн человек, что на 65,4% больше, чем в 2020 году. По сравнению с "доковидным" 2019 годом пассажиропоток снизился на 8%.