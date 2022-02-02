"На курорте "Архыз" 2 февраля работают горнолыжные трассы и канатные дороги южного склона. На северном склоне открыты все трассы, кроме трасс "Горизонт" и "Гравитация". Также по погодным условиям закрыты канатные дроги "Союз" и "Аполлон", — сообщили "Интерфаксу" в администрации курорта.

В Домбае из-за непогоды работают только канатные дороги первого уровня. Катание разрешено по лесной трассе.

Верхний пояс склона горы Мусса-Ачитара будет открыт после принудительного спуска снежных лавин, уточнили агентству в администрации курортного поселка.

По данным ГУ МЧС России по КЧР, лавиноопасная ситуация в горах сохранится до 4 февраля. В регионе объявлено экстренное предупреждение.