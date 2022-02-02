По сообщениям издания, снежный шторм и опасно низкие температуры придут на юг страны в предстоящую ночь. Всего предупреждения о непогоде затронули около 90 млн человек от Скалистых гор до Новой Англии.

Губернаторы штатов Миссури и Оклахома объявили о введении режима ЧС из-за надвигающейся бури. В городе Оклахома может выпасть до 20 см снега, в некоторых районах ожидаются скопления льда толщиной 6-10 см.

Почти 3 тыс. внутренних авиарейсов были отменены в среду и четверг. Многие авиакомпании, в том числе Southwest Airlines, American Airlines, United Airlines и Delta Air отменили перелеты с возможностью для пассажиров бесплатно перебронировать билет на другое время.

Также в Далласе и Канзас-Сити на время шторма закрыли несколько школ, при этом обучение не будет перенесено в дистанционный формат.

Губернатор Арканзаса Аса Хатчинсон направил около 88 членов Национальной гвардии штата на помощь в борьбе с последствиями непогоды. Он также подписал указ о выделении $250 тыс. на восстановительные работы. Губернатор Иллинойса Джей Роберт Притцкер также привел в готовность Национальную гвардию своего штата и выпустил декларацию о стихийных бедствиях.

В министерстве транспорта США заявили, что выделят более 1,8 тыс. грузовиков и оборудования для очистки и ремонта дорог.