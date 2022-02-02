"Волченко отметил как один из механизмов регулирования деятельности — необходимость в ближайшее время создать и вести федеральный реестр гостевых домов, который подразумевает для их собственников определенный переходный период и статус легализации, соответственно, не попадая под фискальные санкции либо проверки", — говорится в сообщении.

В Минкурортов напомнили, что на федеральном уровне идет работа над двумя законопроектами для легализации гостевых домов: о внесении изменений в действующий закон о туризме и проект нового закона. Первый находится в высокой степени готовности, а второй будут еще обсуждать в течение года, полагают в министерстве.

"Что касается пока изменений в действующий закон, то его необходимо внести на ближайшую сессию Государственной думы и при определенной поддержке принять до наступления сезона. Этот законопроект позволяет ввести, прежде всего, понятие "гостевой дом" и возможность ведения в нем предпринимательской деятельности", — отметил министр.

По оценке министерства, принятие подобного закона позволит легализовать в Крыму около 70 тысяч номеров и 9 тысяч домов и дополнительно ежегодно получать порядка 600 млн рублей в виде прямых налоговых отчислений.