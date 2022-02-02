"Центр начал свою работу и готовится принять первую партию премиальных элитных соколов в качестве маточного поголовья. В соколиный центр "Камчатка" будут доставлены 84 особи, первое поколение выведенных в центре птенцов ожидается уже весной текущего года", — говорится в сообщении.

Строительство центра сохранения птиц редких пород на Камчатке велось по поручению президента РФ Владимира Путина.

"Данный проект объединил лучший международный опыт, его реализация велась в тесном сотрудничестве в том числе с экспертами из арабских стран. Возрождение соколиных традиций в России будет способствовать развитию многостороннего сотрудничества со странами Ближнего Востока и Северной Африки", — приводятся в сообщении слова Абрамченко.

В свою очередь глава комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Дмитрий Кобылкин напомнил, что впервые проект строительства соколиного центра был представлен на Восточном экономическом форуме в 2019 году.

"Сегодня питомник принял первое маточное поголовье. Помимо сохранения биоразнообразия и восстановления популяции птиц редких хищных пород целью центра также является противодействие браконьерскому отлову соколов, который во многом и стал причиной резкого сокращения популяции", — цитирует пресс-служба слова Кобылкина.

Он отметил, что этот проект будет способствовать развитию туристической и транспортной структуры региона.

Международный центр репродукции и сохранения редких видов крупных птиц хищных пород расположен на территории Мильковского района Камчатского края. Общая площадь центра составит до 300 гектаров.

По оценкам экспертов Минприроды, в течение последних лет в России фиксируется резкое сокращение популяции птиц семейства соколиных. Оно происходит по многим причинам, среди которых нарушение человеком мест обитания соколов, уменьшение кормовой базы, изменение климата. Наиболее серьезной угрозой состоянию популяций крупных соколов в России являются растущие объемы браконьерства с целью контрабанды. Для сохранения и восстановления численности соколиных пород птиц принимаются комплексные меры, в том числе в сотрудничестве со странами-партнерами в проектах реинтродукции редких видов птиц.