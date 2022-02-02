"Теперь пассажирам, которые регистрируются на внутренние рейсы онлайн, необязательно получать распечатку бумажного посадочного талона на стойках регистрации, достаточно получить электронный посадочный талон на свое мобильное устройство", — говорится в сообщении.

Электронный посадочный талон со штрих-кодом или QR-кодом содержит всю необходимую информацию: ФИО пассажира, его паспортные данные, дату и время вылета, номер рейса и другие данные.

Если пассажир путешествует с багажом, сдать его можно также на стойках регистрации, независимо от выбранного способа регистрации на рейс.

Пресс-служба отмечает, что использование мобильного посадочного талона не отменяет необходимости предъявлять паспорт при прохождении в зону досмотра.