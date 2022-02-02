"Январь 2022 года в Калининградской области стал месяцем пяти штормов. В ходе последнего шторма сильно пострадало побережье, были повреждены променады, размыты участки берега, пострадали слипы для лодок. В ближайшие дни лично осмотрю наиболее пострадавшие участки", — написал глава региона.

По его словам, уже даны поручения областному предприятию "Балтберегозащита" организовать работы на объектах, которые наиболее востребованы местным населением и туристами. В частности, речь идет об укреплении авандюны в корне Куршской косы, защитных работах на участке Куликовского пляжа возле реки Алейка, противоаварийных мероприятиях на Балтийской косе, демонтаже старых железных довоенных волнорезов в восточной части Зеленоградска и др.

"Это далеко не полный список работ на текущий год. Расскажу подробно уже до конца недели", — отметил Алиханов.

Он также сообщил, что в последнее время области удалось получить из федерального бюджета достаточно средств на берегоукрепление по разным программам.

"Например, за счёт поддержки Ростуризма укрепили берег в западной части Зеленоградска, что в этот шторм, несмотря на широкий пляж в этом месте, спасло от серьёзного ущерба берегу. А уже в этом году по программе развития Калининградской области Минэкономики РФ довёл до региона 2 млрд рублей на проведение работ по берегоукреплению (всего 6 млрд за 3 года). Помимо этих федеральных программ мы выделяем и региональные средства на защиту берегов и обустройство слипов", — заключил Алиханов.

Как сообщалось, в январе на Калининградскую область обрушились пять сильных штормов. Ветер валил десятки деревьев, размывал берег моря, ломал променады и заграждения.

В социальной сети появилось видео послештормового состояния Северного мола в Балтийске, где хорошо видно, что шторм поломал бетонные пятитонные тетраподы, передвинув их на многие метры. В Пионерском волны разломили несколько железобетонных свай, которые поддерживают променад. В Куликово море размыло несколько метров берега.