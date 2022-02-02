"Это энергоэффективная и экологичная система жизнеобеспечения, предназначенная для рекреационных площадок Байкальской природной территории. Все процессы предлагается объединить в мобильном контейнере, сопоставимом по габаритам с железнодорожным", — говорится в сообщении.

По мысли разработчиков, комплекс будет состоять из семи ячеек, чьи задачи — очистка питьевой воды и сточных вод, обеспечение отопления и горячего водоснабжения, генерация и накопление электроэнергии.

Так, на крыше комплекса или рядом с ним планируется разместить порядка 20 солнечных коллекторов, разработанных ИРНИТУ. Альтернативный источник питания на случай форс-мажора — дизель-генератор. Кроме того, контейнер оснастят ячейкой с микробиотопливными элементами, которым предстоит вырабатывать энергию из осадка сточных вод.

"Данные с шести отсеков будут поступать в секцию автоматического управления, оснащенную цифровыми датчиками и контроллерами. За работой блок-схемы сможет удаленно следить оператор", — цитирует пресс-служба руководителя проекта, заведующего кафедрой инженерных коммуникаций и систем жизнеобеспечения ИРНИТУ Михаила Толстого.

Апробацию комплекса планируется провести в лагере "Политехник" ИРНИТУ в 2022-2023 годах.

"В рамках проектного трека предстоит определить количество отдыхающих в лагере, требуемые объем воды и режим работы коллекторов", — сказано в сообщении.

Рассматривается также возможность укомплектовать комплекс жизнеобеспечения быстровозводимыми домиками-палатками на 50-60 мест.

Исследования проводятся в рамках реализации федеральной программы "Приоритет 2030" по одному из стратегических векторов развития университета "Digital industrial technologies — i.DIT". В работе задействованы преподаватели, аспиранты и студенты ИРНИТУ.