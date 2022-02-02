"В настоящее время люди меньше серьезно болеют штаммом «омикрон», а вакцина дает хорошую защиту от вируса. Поэтому с 1 февраля в Норвегии ослабляются ограничения, которые касаются въезда и пребывания в стране. Так, требование о тестировании иностранных граждан на границе Норвегии снято", — говорится в сообщении.

Как отмечают в правительстве, решение основано на профессиональных рекомендациях Норвежского управления здравоохранения и Национального института общественного здравоохранения, которые рекомендуют отменить большую часть мер.

Помимо отмены тестирования при въезде, Норвегия сняла ограничения на количество людей, собирающихся в помещениях или на открытом воздухе, рассадку в кинотеатрах, театрах и других закрытых общественных пространствах с фиксированными местами. Парки развлечений, детские площадки, игровые залы могут вновь открыться с соблюдением санитарных мер безопасности.

Как сообщает пресс-служба, в Норвегии по-прежнему сохраняется рекомендация по соблюдению социального дистанцирования и ношению маски.

По словам премьер-министра Норвегии Йонаса Гар Стёре, до лета "омикроном" могут заразиться от 3 до 4 млн человек, и на больничный уйдет до 20% жителей страны.

"Поэтому необходимо сохранить некоторые ограничения, чтобы не допустить единовременного заражения слишком большого числа людей", — пояснил он.

Между тем, как уточнили в правительстве, большинство мер планируется снять к 17 февраля при условии, что темпы заражения коронавирусом останутся на прежнем уровне. При необходимости муниципалитеты могут рассмотреть возможность введения местных мер.

Власти Норвегии 26 января отменили карантин для всех прибывающих в страну. Российские вакцины там не признаются, однако теперь граждане РФ могут посетить Норвегию только с отрицательным результатом ПЦР- или экспресс-теста на ковид, сделанным не ранее чем за 24 часа до въезда в страну и регистрационной анкетой, которую нужно заполнить не ранее чем за 72 часа до поездки.