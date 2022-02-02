Как сообщалось, пассажиропоток в 2020 году составил 899,9 тыс. человек, в 2019 году — 1 млн 29,661 тыс. человек. Таким образом, по сравнению с показателем 2020 года пассажиропоток возрос на 50,6%, к "доковидному" 2019 году — на 31,6%.

Генеральный директор аэропорта "Мурманск" Руслан Степанец отметил, что в прошлом году были запущены рейсы в Казань, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Челябинск и Пермь, действовали чартеры в Шарм-эль-Шейх. "Идет активное обсуждение возобновления чартерных рейсов из Мурманска в Анталью. Но вероятность запуска рейсов на данное направление в первую очередь будет зависеть от туристического спроса со стороны жителей Мурманской области", — приведены в сообщении его слова.

Регулярные рейсы из Мурманска выполняют авиакомпании "Аэрофлот", "Россия", "Победа", "Азимут", RedWings, Smartavia, S7.