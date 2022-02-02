Соответствующие изменения внесены в указ губернатора Алексея Дюмина "О дополнительных мерах, принимаемых в связи с введением режима повышенной готовности на территории Тульской области".

"Указом установлено, что со 2 февраля организациям общепита предоставляется право самостоятельно решать — требовать у посетителей QR-коды о вакцинации, перенесенном COVID-19 или отрицательном ПЦР-тесте, или нет", — говорится в сообщении.

Ранее власти региона объявили о временном приостановлении требования предъявлять QR-код или ПЦР-тест при посещении кафе и ресторанов на период с 23 декабря 2021 года по 1 февраля 2022 года.

По данным облправительства, по 10 февраля в ТРЦ закрыты детские игровые комнаты, залы, игротеки, а фуд-корты могут работать только на самовывоз и доставку.

Кроме того, в этот период на входе в организации общепита, музеи, заповедники, театры, кинозалы, цирк, спортивные объекты посетителям измерят температуру. Люди с температурой выше 37,1 градусов не должны допускаться в помещения.

Показывать QR-код вакцинированного или переболевшего (с момента вакцинации или выздоровления должно пройти менее шести месяцев) необходимо будет при посещении музеев, заповедников, театров, кинозалов, цирка, спортивных объектов, бильярдов и боулингов.

При заселении в гостиницы также понадобится QR-код вакцинированного или переболевшего (не менее шести месяцев) или предоставить ПЦР-тест.

Кроме того, в ТРЦ не допускаются несовершеннолетние без сопровождения родителей или законных представителей.

Под запрет попали массовые деловые и образовательные мероприятия с участием более чем 20 человек (кроме дистанционных или с участием лиц, имеющих QR-код вакцинированного или переболевшего (не менее шести месяцев).

Также запрещено проводить массовые мероприятия — публичные, любые развлекательные и досуговые мероприятия в ночных и караоке-клубах, барах, на дискотеках, в караоке-клубах, на открытых площадках.

Заполняемость помещений в местах показа кинофильмов, проведения выставок, спектаклей, представлений, спортивных мероприятий должна быть не более 50% от общей вместимости.

Запрещено допускать (оказывать услуги) посетителей без масок.

При этом тульские власти рекомендовали работодателям перевести на дистанционный режим работы до 50% сотрудников и обеспечить коллективный иммунитет против COVID-19 на уровне 80%.