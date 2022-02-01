"31 января утверждена стоимость посещения заповедника для физических лиц, не проживающих в населенных пунктах на территории заповедника", — сказал собеседник агентства.

Плата за вход в первом квартале текущего года составит 140 рублей без учета скидок. При этом школьников и дошкольников, жителей прилегающих к заповеднику районов и некоторые другие категории новгородцев от платы освободили, отметил он.

Посетителям заповедника придется отдельно оплатить экскурсионные услуги, добавил собеседник агентства.

Правительство РФ учредило заповедник "Рдейский" в Холмском и Поддорском районах Новгородской области 25 мая 1994 года. Заповедник был создан для охраны Полистово-Ловатской болотной системы, одной из самых крупных на Северо-Западе России.

Площадь заповедника составляет около 37 тыс. га, площадь охранной зоны — около 4,9 тыс. га. На территории заповедника запрещается любая деятельность, кроме природоохранной. Для экскурсий проложена экологическая тропа.