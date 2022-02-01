Так, с 2 до 14 февраля родителям подростков в возрасте от 7 до 18 лет рекомендовано ограничить посещение ими общественных мест с массовым пребыванием людей.

Введен временный запрет на работу детских игровых комнат и залов, расположенных на территории торговых и торгово-развлекательных центров, а также зданий общественного назначения.

Организации общепита смогут работать с 7:00 до 23:00 при наполняемости зала не более 50%.

Запрет на сокращение времени работы не касается организация общественного питания, работающих на территории вокзалов, аэропорта, автозаправочных станций, а также, если услуги оказываются дистанционным способом и на вынос, отмечается в пресс-релизе.

Кроме того, общие собрания собственников помещений многоквартирных домов можно проводить только в онлайн-формате, говорится в сообщении.