«С 1 февраля полностью вакцинированные граждане из любой страны могут подать заявку на въезд в Таиланд без карантина. Правительство ожидает, что уже в феврале программой Test&Go воспользуются от 200 до 300 тыс. туристов, а в последующие месяцы их станет еще больше», — пишет издание.

Как отмечает газета, предыдущая программа для въезда в Таиланд без карантина включала лишь 60 стран. По мнению властей, пришло время адаптироваться к жизни с коронавирусом и «спасти пострадавшую от пандемии экономику Таиланда».

Согласно последнему рейтингу устойчивых стран, составленному Bloomberg, Таиланд поднялся на 18 позиций благодаря туристический программе Test&Go.

Правительство Таиланда также ожидает, что в 2022 году страну посетят 5 млн иностранных туристов, большинство из них ожидаются из Европы и США, а с учетом китайских и индийских путешественников турпоток вырастет до 9 млн.

Как сообщает The Bangkok Post, перспективы у туризма Таиланда в ближайшие несколько месяцев весьма туманные, поскольку туристов из Китая и Индии пока нет.

«Тем не менее, возможность путешествовать без карантина туристам из других стран поможет Таиланду оживить отрасль и увеличить вклад туризма в ВВП до 1,5%», — пишет газета.

В 2019 году Таиланд посетили 40 млн иностранных туристов, а доходы отрасли составляли более $60 млрд.

Последние два года Таиланд применял разные способы возрождения туризма. Так, на первом этапе программой Test&Go воспользовались около 350 тыс. иностранных туристов. В конце декабря 2021 года программу пришлось приостановить из-за распространения штамма «омикрон».