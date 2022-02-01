Фото: Роза Хутор

«Начало Роза Хутор Fan Fest положит трансляция официальной церемонии открытия Олимпиады 2022 в Пекине, которая будет демонстрироваться 4 февраля на главном экране центральной площади курорта в Роза Долине. Затем пройдут интерактивные развлекательные программы «История Зимней Олимпиады» и «Ура, Олимпиада», — рассказали в пресс-службе курорта.

Там напомнили, что на его трассах в феврале 2014 года было разыграно 30 комплектов олимпийских медалей в 15 спортивных дисциплинах (горнолыжный спорт, сноуборд, фристайл), почти треть от общего количества комплектов медалей (98), а также 32 из 76 комплектов паралимпийских медалей. Впервые за историю Олимпийских Игр все соревнования по горнолыжному спорту, фристайлу и сноуборду прошли на одном объекте.

В программе фестиваля – трансляции соревнований XXIV Олимпийских зимних игр в Пекине. Его основными площадками станут Роза Долина и Горная олимпийская деревня. Каждый день фестиваля будет посвящен определенной теме, например, 5 февраля – День Олимпийской энергии, 6 февраля – День Олимпийского достоинства, 7 февраля – День Олимпийского духа и т.д. Запланированные в эти дни мероприятия будут отражать соответствующую тематику. В рамках фестиваля пройдут различные спортивные, музыкальные, танцевальные шоу-программы и интеллектуальные турниры. Предполагается также проведение флешмобов в поддержку российских спортсменов.

«Мы давно хотели провести масштабное мероприятие в честь нашего олимпийского прошлого. И в этом сезоне готовы предложить нашим гостям вновь окунуться в атмосферу большого спорта. Фестиваль Роза Хутор Fan Fest будет проходить одновременно с пекинской Олимпиадой, и все желающие увидят на экранах курорта прямые трансляции главных стартов планеты. Гости курорта смогут не только поддержать российских спортсменов, но и сами принять участие в спортивных состязаниях, шоу-программах и викторинах», — цитирует пресс-служба курорта его гендиректора Александра Белокобыльского.

Поддержать Роза Хутор Fan Fest решил и бургомистр курорта, известный актер и музыкант Николай Фоменко: «Я рад принять участие в таком грандиозном марафоне событий и разных активностей, который придумали на «Роза Хутор» в честь Олимпийских игр. Думаю, это отличный способ не только вспомнить вкус славных побед, одержанных на этих склонах, но и показать, что здесь по-прежнему царит энергия настоящего спортивного праздника», — сказал он.