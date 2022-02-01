"Многочисленные гости региона, как организованные турфирмами, так и самостоятельные, должны иметь некое подспорье для знакомства с нашими достопримечательностями и памятными местами. Поэтому и была создана общедоступная интерактивная голосовая карта, на которой все этом можно найти. Карта может использоваться для мобильных телефонов", — сказал Востриков.

Он уточнил, что на карте обозначено порядка 1900 объектов, рассказы о которых дают полное представление об истории их создания, использования и перспективах.

Однако, по мнению сообщества краеведов, таких объектов в регионе насчитывается более 3600. И постепенно все они будут внесены на карту и в аудиогид.

Работает карта и аудиогид практически в автономном режиме.

Турист идет по Калининграду, включает карту, где тут же отображается его местоположение. Затем он слышит рассказ или читает о тех интересных объектах, что находятся рядом. Там же можно увидеть и старые фотографии, которые представят историю объекта или памятного места, пояснил краевед.

"Есть уверенность, что этот проект будет интересен не только приезжим туристам из других регионов России, но и самим жителям области. Для этого необходимо лишь зайти на портал prussia39.ru и найти ссылку на аудиогид", — заключил Востриков.